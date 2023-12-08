«Умышленное убийство»: в ГД призвали наказать переехавшего собаку живодера Бурматов призвал наказать живодера, умышленно переехавшего собаку в Башкирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действия автомобилиста из Башкирии, который несколько раз переехал дворовую собаку, с полной уверенностью можно квалифицировать как ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье), заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, то, что запечатлела уличная камера наблюдения, нельзя списать на случайность или неосторожность при управлении автомобилем. Он убежден, что человек в здравом уме не станет несколько раз переезжать животное на машине с целью его убить.

Это 100% квалифицируется как ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса РФ. <...> Это нельзя списать на то, что не заметил, не увидел, случайность, ДТП и прочее. Это умышленное убийство, — сказал парламентарий.

Он считает, что злоумышленника найти будет достаточно просто. Бурматов также убежден, что зоозащитники обязательно направят обращение по факту случившегося, которое будет подкреплено депутатскими запросами для привлечения автомобилиста к ответственности.

Мы в ближайшее время наверняка получим от зоозащитников обращение по этому поводу. Соответственно, подкрепим депутатскими запросами для того, чтобы привлечь к ответственности [этого] человека, — подытожил он.

Ранее сообщалось, что жители Смоленской области ищут живодера, который привязал дворовую собаку к заднему бамперу своего автомобиля и стал разъезжать с ней по деревне Петрово в Рославльском районе.Telegram-канал Readovka опубликовал записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент. Как писал канал, собака погибла через несколько минут после старта, а ее тело волочилось на веревке за машиной.