Живодер привязал пса к автомобилю в Смоленской области и попал на видео Живодер привязал пса к автомобилю и стал гонять по деревне под Смоленском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неравнодушные жители Смоленской области ищут живодера, который привязал дворовую собаку к заднему бамперу своего автомобиля и стал разъезжать с ней по деревне Петрово в Рославльском районе. Животное погибло от полученных травм. Telegram-канал Readovka опубликовал записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент.

Как сообщает Readovka, собака погибла через несколько минут после старта, а ее тело волочилось на веревке за автомобилем. По данным канала, вскоре автомобилист вернулся обратно, но уже без животного. Местные жители рассказали, что нашли убитого пса в кювете. О реакции правоохранительных органов не сообщается.

Ранее в Калининграде на видеокамеру попало жестокое обращение с домашним животным. Мужчина избил собаку сожительницы во время ночной прогулки. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина на улице Аксакова пинает бульдога по голове и животу.

До этого стало известно, что в Забайкалье пожилые живодеры отделались штрафом за то, что привязали собаку к бамперу автомобиля и катались с ней по дороге. Против 67-летней женщины и ее сожителя возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей на двоих.