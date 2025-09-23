«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:19

Жена села в машину к бывшему мужу и попала в кошмар на два часа

Мужчина в Калининграде похитил бывшую супругу и два часа избивал ее в машине

В Калининграде 38-летняя женщина рассказала, что подверглась жестокому насилию со стороны бывшего мужа. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак пострадавшая рассказала, что в ночь на 21 сентября мужчина поджидал ее у клуба, куда она пришла на юбилей матери подруги, убедил сесть в машину «поговорить», после чего схватил за волосы и увез в уединенное место. Там он в течение нескольких часов избивал ее — кусал, душил, бил головой об руль, выкручивал пальцы и таскал за волосы. Всего издевательства продолжались около двух часов.

Женщина утверждает, что жестокое обращение со стороны мужчины длится уже три года — с тех пор, как они поженились в 2022 году. Развод состоялся в июне 2025-го, но даже после этого насилие не прекратилось. Она вспомнила, что в 2023 году супруг напал на нее прямо на рабочем месте — тогда она вместе с работодателем обратилась в полицию, однако уголовное дело так и не завели.

Еще один инцидент произошел в феврале 2025 года: во время ссоры мужчина разбил посуду, схватил ее за волосы и волочил по полу, покрытому осколками. Женщина в очередной раз зафиксировала побои и передала документы в правоохранительные органы — но и тогда следствие отказалось возбуждать дело.

Ранее в Краснодаре 14-летний школьник получил тяжелые травмы в результате избиения сверстниками. У подростка диагностированы переломы ребер, носа и сотрясение мозга. Конфликт между учащимися девятого класса школы № 104 возник из-за неосторожного высказывания о родителях одного из школьников.

