В Туле на лужайке мужчина разрезал себе член и напугал соседей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Туле мужчина прилег на лужайке возле дома на улице Кауля и разрезал себе член, сообщает телеканал «Первый Тульский». Испуганные соседи незамедлительно вызвали экстренные службы, и мужчину госпитализировали. По данным регионального Минздрава, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

Инцидент произошел 3 апреля. В соцсетях появились видео, на которых видно, как мужчина ложится на траву и наносит себе телесные повреждения. Причина такого поведения пока неизвестна. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В конце марта в бурятском театре Русской драмы имени Бестужева актер Артур Шувалов нанес себе раны из-за того, что из учреждения уволили его супругу и на проятжении долгого времени руководство театра не дает ему ролей в спектаклях. Мужчина был доставлен в больницу.