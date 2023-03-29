Актер бурятского театра попытался покончить с собой на сцене

Фото: vk.com/like_grdt

Артур Шувалов

29 марта в театре Русской драмы имени Бестужева в Улан-Удэ актер Артем Шувалов попытался покончить с собой на сцене, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия». Актер, который лечится от онкоболезни и воспитывает троих детей, обратился со сцены к зрителям. Он пожаловался, что новое руководство в течение года пытается его уволить.

По данным канала, Шувалов госпитализирован с глубоким порезом.

Творческий коллектив театра с прошлого года жалуется на нового руководителя Вячеслава Дьячкова. Источник MK.RU утверждает, что 29 января из театра была уволена супруга актера. По данным газеты, Шувалова лишают премий и не дают ролей в спектаклях.

Ранее стало известно, что в Ставрополе покончил с собой Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий. Тело военного было найдено в собственной квартире. До этого украинские СМИ утверждали, что мужчина был убит в зоне СВО. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.