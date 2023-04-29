Пушилин: один человек погиб и 11 пострадали при обстреле ДНР со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецкой Народной Республики, в результате один человек погиб и еще по меньшей мере 11 жителей получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в Донецке при ударах ВСУ были повреждены детский сад № 369 и многоквартирный жилом дом в Петровском районе, также пострадали частные дома в Ленинском районе, обстрел которого велся из РСЗО HIMARS.

На данный момент известно об 11 пострадавших в Ясиноватой, Макеевке, в Петровском и Ленинском районах Донецка. В Ясиноватой при обстреле на остановке погиб мужчина, — написал врио главы ДНР.

Пострадавших доставили в медучреждения с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами, уточнил Пушилин. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь, добавил он.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за сутки 28 апреля территория народной республики 47 раз обстреливалась со стороны Украины, при этом ВСУ было выпущено 259 боеприпасов разного типа. Под украинские удары попали 11 населенных пунктов, впоследствии только в Донецке погибли девять мирных жителей, в Киевском районе города и Никитовском районе Горловки еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.