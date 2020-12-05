Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в Калининградской области управляемой

https://static.news.ru/photo/af90e40e-3717-11eb-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Калининград Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Калининградской области. По мнению министра, она управляемая.

На сегодняшний день ситуация остаётся напряжённой. Ситуация управляемая, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти назвали регионы с самой тревожной ситуацией по коронавирусу. Калининградская область попала в их число. Глава региона Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что область вышла на плато по COVID-19. Он также отметил, что в больницах региона нет дефицита коек для заразившихся.

Согласно последним данным, в Калининградской области за минувшие сутки выявлено 194 случая заражения. Всего в регионе заболели 12,4 тысячи человек. Из них 9,3 тысячи выздоровели и 122 пациента умерли.

В целом по России за сутки зафиксировано 28,7 тысячи новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 27,6 тысячи пациентов, умерли 508 человек. За время пандемии заразились более 2,4 млн Россиян. Жертвами инфекции стали 42,6 тысячи человек, выздоровели — 1,9 млн.

Как писал NEWS.ru, в Калининградской области в нарушение ограничительных мер от имени губернатора провели банкет для членов организации «Опора России». Мероприятие проходило в одном из развлекательных комплексов. На снятых в заведении видеороликах видно, что гости не носят средства защиты и игнорируют соблюдение социальной дистанции.