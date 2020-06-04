Мособлдума изменила правила аренды земли

Московская областная дума приняла поправки в закон о регулировании земельных отношений в регионе, уточняющие правила аренды земли для некоммерческих организаций, созданных для ведения дачного хозяйства, и садоводческих товариществ (СНТ).
Об этом РИА Новости
Уточняется круг лиц, в отношении которых в случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов арендная плата определяется в размере 0,3% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, — говорится в сообщении.
Прежде такие правила действовали только для физических лиц, для СНТ и НКО учитывалась отдельная ставка. Поправки позволят некоммерческим организациям легко прогнозировать и рассчитывать арендную плату за земли общего пользования.
Как ранее сообщал NEWS.ru, правительство РФ планирует упростить процедуру кадастрового учёта на территории всей страны.
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