Мособлдума изменила правила аренды земли

https://static.news.ru/photo/401fa18a-a669-11ea-806e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская областная дума приняла поправки в закон о регулировании земельных отношений в регионе, уточняющие правила аренды земли для некоммерческих организаций, созданных для ведения дачного хозяйства, и садоводческих товариществ (СНТ).

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья. По новым правилам арендная плата за земли, которые предоставляются СНТ без проведения торгов, будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости.

Уточняется круг лиц, в отношении которых в случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов арендная плата определяется в размере 0,3% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, — говорится в сообщении.

Прежде такие правила действовали только для физических лиц, для СНТ и НКО учитывалась отдельная ставка. Поправки позволят некоммерческим организациям легко прогнозировать и рассчитывать арендную плату за земли общего пользования.

Как ранее сообщал NEWS.ru, правительство РФ планирует упростить процедуру кадастрового учёта на территории всей страны.