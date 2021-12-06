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Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за погоды

17:22, 06 декабря 2021
Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за погоды Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве предупредили об осложнении движения 7 декабря из-за ухудшения погодных условий. В столичном департаменте транспорта порекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте, а если это невозможно, то отложить перемещения по городу на вечернее время, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Движение в течение дня будет сильно осложнено, — говорится в публикации

Автолюбителей призвали к внимательности, а также соблюдению дистанции и скоростного режима. Их просят не допускать резких манёвров и не отвлекаться на телефон.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о наступлении в Московском регионе «снежного апокалипсиса». В Москву 7 декабря придут сильные снегопады. За сутки может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днём будет держаться около нуля. В ближайшие сутки прогнозируется усиление ветра до 15 м/с. Снегопад утихнет в Москве только к 8 декабря.

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