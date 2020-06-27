Москвичам пообещали метро в километровой доступности

https://static.news.ru/photo/4db0ad1e-b882-11ea-9a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие три-четыре года более 90% москвичей получат станции метро на расстоянии километра от дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет наши метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире, перед нами стоит задача ускориться. В ближайшие три-четыре года свыше 90% жителей столицы получат станцию метро в радиусе одного километра от места проживания, — цитирует пресс-служба Бочкарёва.

Он подчеркнул, что в программу строительства входит продление существующих радиальных линий и строительство новых. Крупнейшим проектом сейчас является строительство Большой кольцевой линии: пройдено уже около 80% всех тоннелей, развёрнуты работы на всех будущих станциях. Также начались работы на участках новой Коммунарской линии. От станции МЦК «Крымская» до Троицка идёт проектирование, а на некоторых участках — стройка.

В дальнейших планах — прокладка Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий, — добавил Бочкарёв.

Как писал NEWS.ru, новый участок Некрасовской линии от «Косино» до «Лефортово» запустили в Московском метрополитене в марте. Присутствовавший на открытии мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что новая ветка улучшит транспортную доступность для примерно миллиона горожан, а также разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию. Также в городе начал действовать крупнейший в стране ТПУ «Нижегородская», в который включены МЦК, БКЛ, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская линия метро, Северо-Восточная хорда и Рязанский проспект. Собянин подчеркнул, что ТПУ войдёт в топ-5 самых крупных европейских связок коммуникаций, а по числу пересадок или линий транспорта займёт второе место после парижской.