Москва направила врачей в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cd07da56-b323-11ea-a1cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бригада московских врачей направилась в Забайкальский край, чтобы помочь организовать систему диагностики и лечения коронавирусной инфекции, сообщили в столичном оперштабе.

Врачи московских поликлиник поделятся с коллегами в Забайкальском крае лучшими практиками по организации лечения пациентов на дому, <...> расскажут коллегам из региона об основных аспектах организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований, — отметили столичные власти.

По информации ТАСС, в регион вылетели главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников, главврач диагностического центра № 5, доктор медицинских наук Павел Гуляев, завотделением лучевой диагностики поликлиники № 121 Артём Инджиев, врач-инфекционист Татьяна Адамовская и заведующий поликлиники № 6 Евгений Фонин.

Забайкальское управление Роспотребнадзора официально зафиксировало около 2,5 тысяч заражённых с начала эпидемии, увеличившись на 67 человек за последние сутки. Число ежедневно выявляемых пациентов с COVID-19 начало расти в июне.

Как писал NEWS.ru, в начале месяца президент Владимир Путин поручил Минобороны развернуть в Чите полевой госпиталь для ковид-заражённых. Руководство края призналось, что «больницы уже практически переполнены».