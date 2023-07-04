Мощные взрывы прогремели в Донецке и Макеевке Очевидцы сняли на видео мощные взрывы в Донецке и Макеевке

Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Донецке и окрестностях. Видео с моментом предполагаемого удара по Макеевке опубликовали в Telegram-канале «Типичный Донецк». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На кадрах, снятых в Макеевке, видна яркая вспышка и слышен громкий взрыв.

Военкор RT Александр Пискунов сообщил, что в Макеевке прогремели два мощных взрыва. Возможно, средства ПВО сбили несколько ракет.

Предположительно, ВСУ ударили по окрестностям Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram-канале, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ зафиксирован в 21:20, когда по городу были выпущены две ракеты из РСЗО. Также в 21:20 две ракеты были выпущены по Донецку.

По данным СЦКК, ракетные удары по Донецку и Макеевке наносились украинскими войсками со стороны населенного пункта Богатырь.

РЕН ТВ ранее сообщил со ссылкой на источник, что при обстреле Петровского района Донецка погибли два человека. По данным телеканала, снаряд натовского калибра попал в многоэтажку.

Опубликовано видео после удара по дому. На кадрах видна пробитая крыша дома, во многих квартирах вылетели окна.

Ранее советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа рассказал, что поступили сведения о подготовке властей Украины к атаке на Запорожскую АЭС. По его словам, ВСУ собираются нанести удар по станции с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе в ночь на 5 июля.