Мошенники похитили более 12 млн рублей у матери погибшего в спецоперации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани сотрудники полиции задержали четырех человек, подозреваемых в хищении более 12 млн рублей у матери военнослужащего, который погиб в ходе спецоперации на Украине. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе следствия установлено, что мошенники стали звонить жительнице города Гремячинска в мае. Они представились работниками Банка России и под предлогом утечки данных предложили застраховать расчетные счета. В течение нескольких дней женщина под контролем злоумышленников снимала деньги и переводила на указанные ими абонентские номера. В общей сложности она лишилась более 12,7 млн рублей. Это были ее сбережения, взятые в кредит средства, а также выплаты членам семей погибших военнослужащих.

Подозреваются в мошенничестве четверо жителей Казани в возрасте 20–22 лет. В арендованной квартире они организовали штаб, из которого вели операции по обналичиванию и переводу денег на подконтрольные счета. Во время обыска у них изъяли 50 мобильных телефонов, порядка 380 банковских карт и 250 сим-карт. В ближайшее время следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения.

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