Момент взрыва у военкомата в Санкт-Петербурге попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв около военного комиссариата Невского района Санкт-Петербурга был снят на камеру видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. На кадрах видно, как самодельное взрывное устройство детонирует в небольшой каменной будке, предположительно являющейся вентиляционной шахтой. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Взрыв около военкомата Невского района Северной столицы произошел днем во вторник, 5 сентября. По данным источника издания «Фонтанка», звук взрыва было слышно в шахте, которая ведет в заброшенное бомбоубежище. Предполагается, что СВУ состояло из радиомодуля с батарейкой и пороха. На место взрыва прибыли сотрудники оперативных служб, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

В конце августа злоумышленник поджег участок мирового судьи №160, расположенный на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Отмечается, что после возникновения пожара в здании сработала сигнализация, на место оперативно приехали огнеборцы. После тушения в кабинете секретаря была обнгаружена бутылка с фитилем объемом 0,5 литра. По факту инцидента проводится проверка.