Момент наезда машины на двух пешеходов под Нижним Новгородом попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль сбил двух человек ночью на трассе в Балахнинском районе Нижегородской области, Telegram-канал Ni Mash опубликовал видео инцидента. Видеорегистратор зафиксировал, как перед автомобилем Renault Logan на ночной дороге резко появились двое мужчин, которые стояли посередине проезжей части.

По данным канала, один из пострадавших — 43-летний мужчина — скончался в больнице.

26 ноября водитель иномарки Hyundai Solaris сбил коляску с восьмимесячным мальчиком на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Уточняется, что ребенка доставили в медучреждение: он получил травмы. За рулем автомобиля находился гражданин Таджикистана. Момент ДТП попал на видео.

В ходе прохождения медицинской экспертизы было установлено, что водитель иномарки был трезв. При этом сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина проживал на территории РФ незаконно. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.