Мобилизованный депутат погиб под Угледаром MK.RU: в зоне СВО под Угледаром погиб мобилизованный депутат из Бурятии

Фото: МО РФ

MK.RU сообщает, что в ходе спецоперации ВС России на Украине под Угледаром погиб депутат сельского поселения Хуртагинское Даша Д. Издание уточняет, что его призвали 21 сентября прошлого года в ходе частичной мобилизации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации MK.RU, Д. погиб от осколочного ранения 18 марта в селе Никольское Донецкой области, расположенном близ Угледара. Военнослужащий представлен к ордену Мужества посмертно. Издание сообщает, что у мужчины остались родители, братья и сестры.

Даша Д. родился в селе Хуртага 13 января 1988 года. Он был четвертым ребенком в семье. После школы поступил в Бурятское республиканское училище культуры и искусства. Отслужив в армии, Д. попал по распределению в одно из подразделений Московского военного округа. После этого он вернулся в родное село и устроился работать ветеринаром-санитаром. В 2018 году поступил в БГСХА.

Ранее администрация Таборинского сельского поселения Свердловской области сообщила о гибели 19-летнего уроженца села в зоне СВО 29 декабря 2022 года при выполнении воинского долга. Минобороны эту информацию не комментировало.

Федерация футбола Тверской области ранее сообщила, что капитан ФК ДЮСШОР Сергей Р. погиб в зоне военной операции на Украине. Как рассказали в организации, церемония прощания с Сергеем Р. прошла 10 января. В Минобороны не прокомментировали эту информацию.