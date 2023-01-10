В Свердловской области сообщили о гибели 19-летнего солдата в зоне СВО

Фото: Администрация Таборинского сельского поселения/vk.com

Дмитрий С.

Администрация Таборинского сельского поселения Свердловской области сообщила в соцсети «ВКонтакте» о гибели 19-летнего уроженца села в зоне СВО 29 декабря 2022 года при выполнении воинского долга. Место гибели военного не называется. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

С прискорбием сообщаем о гибели 19-летнего Дмитрия С. 29 декабря 2022 года он погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. 10 января с 12 до 14 часов в Доме культуры Таборинского сельского поселения состоится церемония прощания с Дмитрием С. Выражаем соболезнования родным и близким! Светлая память! Вечная Слава! — говорится в сообщении.

Накануне Федерация футбола Тверской области сообщила, что капитан ФК ДЮСШОР Сергей Р. погиб в зоне военной операции на Украине. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию. Как рассказали в организации, церемония прощания с Сергеем Р. пройдет 10 января. Обстоятельства его гибели не уточняются.

До этого стало известно, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военнослужащих в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились солдаты, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. По официальным данным, число погибших военных составило 89 человек.