Капитан футбольной команды Твери погиб в зоне СВО Федерация футбола Тверской области сообщила о гибели капитана ФК ДЮСШОР в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация футбола Тверской области сообщила в соцсети «ВКонтакте», что капитан футбольной команды ДЮСШОР Сергей Р. погиб в зоне специальной военной операции на Украине. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию

При исполнении воинского долга погиб Сергей Р., капитан команды ДЮСШОР 86 года рождения, капитан команды «ФК Заволжский» на протяжении 15 лет. Вся наша футбольная братия скорбит по ушедшему футболисту. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея, — говорится в сообщении.

Как рассказали в организации, церемония прощания с Сергеем Р. пройдет 10 января. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военнослужащих в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились солдаты, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Число погибших военных составило 89 человек.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что объединенная группировка российских войск уничтожила свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. Он подчеркнул, что была проведена операция возмездия в ответ на удар Киева по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке.