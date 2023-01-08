Минобороны России сообщило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке Минобороны РФ: в ответ на удар ВСУ по Макеевке уничтожены более 600 украинских военных

Фото: Министерство обороны РФ

Объединенной группировкой российских войск уничтожены свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что была проведена операция возмездия в ответ на удар Киева по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке.

За сутки российскими средствами разведки вскрыты и достоверно подтверждены пункты временной дислокации украинских военных в Краматорске. В общежитии № 28 в Краматорске находились более 700 украинских военных, в общежитии № 47 — более 600 украинских военных. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих, — рассказал Канашенков.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов их число возросло до 89.

В Минобороны заявили, что основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. В ведомстве уточнили, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара.