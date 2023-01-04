Минобороны назвало мобильные телефоны основной причиной трагедии в Макеевке

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Массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету стало основной причиной трагедии в Макеевке, сообщило Министерство обороны РФ. Пресс-служба российского военного ведомства уточнила, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара.

Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате удара ВСУ погибло 89 российских военных. В Минобороны добавили, что по итогам расследования трагедии в Макеевке виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) ранее высказал мнение в своем Telegram-канале, что ситуация с атакой ВСУ на пункт размещения российских военных, подобная той, что произошла в новогоднюю ночь в Макеевке, может повториться. Он предположил, что это не единственное расположение личного состава в зоне поражения реактивных систем залпового огня HIMARS.