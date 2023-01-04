Число погибших после удара в Макеевке выросло до 89

Фото: Министерство Обороны РФ

Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку HIMARS, из которой украинские войска ударили по Макеевке, — заявили в Минобороны.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Он заверил, что родственникам и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь. Изначально сообщалось о 63 погибших военных.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших в Макеевке числятся жители Самарской области. В его пресс-службе рассказали, что 4 января губернатор посетит госпиталь в Ростове-на-Дону, в котором проходят лечение раненые жители региона.

В связи с трагедией в Макеевке в Самаре на площади Славы прошел памятный митинг. Мероприятие началось со службы по умершим. Собравшиеся почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню. Память о погибших также почтили в Тольятти.