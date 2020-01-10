https://static.news.ru/photo/101efe8e-338e-11ea-9520-fa163e074e61_660.jpg Фото: bgd_sovkino/vk.com

В городе Богдановиче в Свердловской области разгорелся скандал вокруг единственного кинотеатра «СовКино». Руководство уволило администратора Елену Савицкую за то, что она не следила за выполнением плана по прокату фильмов российского производства.

По официальной версии женщину, которая к тому же является многодетной матерью, выгнали с работы из-за того, что она перестала выполнять свои обязанности. Как пишет «Комсомольская правда», Савицкая проработала на должности администратора кинотеатра шесть лет.

Администратор, как посчитал директор, виновата и в получении претензии «СовКино» от Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии. Дело в том, что инстанция после проверки якобы выявила не соответствие плану показа 50% российских картин в сетке кинотеатра.

Однако многодетная мать с выходками руководства решила не мириться и обратилась в суд. Иск, кроме требования восстановить её в должности, содержал ещё и требование о возмещении морального вреда. Сумма для Богдановича огромная — 100 тыс. рублей.

Городской суд встал на сторону Савицкой и восстановил её на работе, а также назначил её компенсацию в размере 18 тыс. рублей за время вынужденного отпуска и две тысячи рублей за моральный вред.

Работодатель не обеспечил сотруднику надлежащие условия труда и возложил на администратора слишком большой круг обязанностей. При этом содействие в привлечении зрителей на показы российских фильмов и анимации также не было оказано, — решил суд Богдановича.

Однако вернуться на работу Елена не может. Коллеги утверждают, что «жизни ей там больше не дадут». Сотрудники кинотеатра при этом считают, что Савицкая «слишком много знала про тёмные делишки руководства, и из-за этого её начали выживать».

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