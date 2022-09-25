В Подмосковье подросток погиб, пытаясь перепрыгнуть таксу на лестнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятнадцатилетний подросток погиб в подмосковном Павловском Посаде, пытаясь на лестнице в подъезде перепрыгнуть соседскую таксу, передает MK.RU. Несчастный случай произошел на глазах соседей и друзей погибшего школьника. В прыжке ученик девятого класса ударился головой о металлическую деталь на потолке и умер на месте.

Инцидент произошел 24 сентября. В это момент в подъезде находились восемь человек — пятеро друзей подростка, соседка с таксой и еще двое супругов, поднимавшиеся с первого этажа. Они попытались помочь девятикласснику, но было уже поздно.

Ранее в Южно-Африканской Республике (ЮАР) белая акула напала на купавшуюся женщину и растерзала ее. 39-летняя пострадавшая купалась на мелководье. Инцидент произошел 25 сентября. Женщина плавала на мелководье, когда хищница схватила ее и утащила под воду. Крики пострадавшей услышали другие отдыхающие — именно они вызвали спасателей.