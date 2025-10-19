Митрополит Никодим выразил соболезнования семьям умерших в Новосибирске Митрополит Никодим принес соболезнования пострадавшим от пожара в Новосибирске

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования семьям и пострадавшим при пожаре в доме в 2-м переулке Римского-Корсакова в Ленинском районе. Трагедия случилась 18 октября, погибли четыре человека.

Со скорбью воспринял трагическое известие о гибели людей при пожаре в жилом доме в городе Новосибирске. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Молюсь Милостивому Господу Иисусу Христу, дабы Он утешил всех тех, кого коснулась эта беда, — передает слова Никодима новосибирская митрополия.

Огонь вспыхнул на втором этаже деревянного дома с мансардой. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о гибели четырех человек, еще четверо были госпитализированы. Самостоятельно эвакуировались из дома 17 жителей. Прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента.

До этого сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений.