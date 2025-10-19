Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 10:51

Митрополит Никодим выразил соболезнования семьям умерших в Новосибирске

Митрополит Никодим принес соболезнования пострадавшим от пожара в Новосибирске

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим (Чибисов) Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим (Чибисов) Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования семьям и пострадавшим при пожаре в доме в 2-м переулке Римского-Корсакова в Ленинском районе. Трагедия случилась 18 октября, погибли четыре человека.

Со скорбью воспринял трагическое известие о гибели людей при пожаре в жилом доме в городе Новосибирске. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Молюсь Милостивому Господу Иисусу Христу, дабы Он утешил всех тех, кого коснулась эта беда, — передает слова Никодима новосибирская митрополия.

Огонь вспыхнул на втором этаже деревянного дома с мансардой. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о гибели четырех человек, еще четверо были госпитализированы. Самостоятельно эвакуировались из дома 17 жителей. Прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента.

До этого сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений.

Новосибирск
РПЦ
пожары
митрополиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, какие элитные войска Трамп развернул у берегов Венесуэлы
ХАМАС опровергло причастность к нарушению перемирия в Газе
«Получил поганую футболку»: в Британии высмеяли «похождения» Зеленского
Мирошник раскрыл масштабы хищений оружия на Украине
Разбился автобус с 30 пассажирами, есть погибшие
В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября
Вооруженные силы России ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ
В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск
Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы
В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали
Стало известно о прорыве российской армии под Красноармейском
На Украине объявили воздушную тревогу в семи областях
Девять школьников отравились в кафе Калининграда
Малыш в костюме «бати» поздравил россиян с Днем отца
Инцидент с массовым отравлением в Бурятии дошел до Бастрыкина
Россиянам рассказали, как правильно дегустировать вино
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
«Уехал ни с чем»: раскрыта реакция украинцев на встречу Трампа с Зеленским
Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.