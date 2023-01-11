Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки

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Получивший ранения в результате удара ВСУ мирный житель Горловки скончался в больнице. Об этом сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько в своем Telegram-канале. Мужчина был ранен во время утреннего обстрела города.

Раненный в результате обстрела мирный горловчанин 1955 года рождения скончался от травм, несовместимых с жизнью. Медики боролись за его жизнь до последнего, — написал Приходько.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, утром 11 января по Горловке было нанесено два удара из артиллерии калибра 155 миллиметров. По имеющимся данным, в течение 15 минут было выпущено 14 снарядов.

Ранее в штабе теробороны Донецкой Народной Республики сообщили, что в результате обстрелов украинскими военными Кировского района Донецка погиб один человек. Также девять человек получили ранения разной степени тяжести.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты нанесли удар по зданию военной комендатуры в населенном пункте Васильевка. По его словам, там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей. Он уточнил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.