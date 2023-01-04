Рогов: ВСУ нанесли удар по зданию военной комендатуры в Васильевке

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские солдаты нанесли удар по зданию военной комендатуры в населенном пункте Васильевка Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram. По его словам, там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей. Он уточнил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.

Васильевка под огнем боевиков ВСУ. Прилет тяжелого по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Есть раненые и погибшие, — написал Рогов.

Позднее он заявил, что удары пришлись по многоквартирному дому недалеко от здания комендатуры — погибли два человека. Кроме этого Рогов написал, что три снаряда было выпущено по населенному пункту Пологи в Запорожской области.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что жителям начали выдавать пропуска на автомобили. Документы необходимы для проезда через блокпосты. Выдача пропусков будет производиться в военных комендатурах городов Мелитополь, Бердянск, Токмак и Васильевка.

Ранее Рогов утверждал, что украинские военные обстреляли Васильевку в ночь на 1 января. Он подчеркнул, что удар по жилым домам был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавших нет.