Один человек погиб и девять пострадали при обстрелах Донецка Штаб теробороны ДНР сообщил об одном погибшем и девяти раненных из-за обстрелов Донецка

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Дом, пострадавший в результате обстрела Донецка

В результате обстрелов украинскими военными Кировского района Донецка погиб один человек, сообщается в Telegram-канале штаба теробороны Донецкой Народной Республики. Также девять человек получили ранения разной степени тяжести. На месте работают оперативные службы.

В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб 1 человек и еще 9 мирных жителей получили ранения. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — говорится в сообщении.

По данным Совместного центра контроля и координации, в 13:10 в населенном пункте Карловка в Кировском районе Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. В 14:25 по населенному пункту Нетайлово были отправлены шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

5 января в СЦКК заявили, что Петровский район Донецка и Горловка оказались под обстрелом ВСУ. За полтора часа было совершенно два удара. О пострадавших не сообщалось.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты нанесли удар по зданию военной комендатуры в населенном пункте Васильевка. По его словам, там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей. Он уточнил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.