ВСУ дважды за полтора часа обстреляли Донецк и Горловку

Фото: Министерство обороны Украины

Петровский район Донецка и Горловка оказались под обстрелом ВСУ, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). За полтора часа было совершенно два удара.

22.40 — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 миллиметров <...>. 00.10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 миллиметра <...>. 00.13 — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Виталия Лищука, называющего себя пленным бойцом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинской армии, написало, что украинские военные якобы открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие. Человек на видео утверждает, что в момент, когда солдаты пошли сдаваться, украинская сторона начала обстрел своих бойцов минами. По его словам, российская сторона оказала всю необходимую медицинскую помощь раненым.

Украинские солдаты нанесли удар по зданию военной комендатуры в населенном пункте Васильевка Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram. По его словам, там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей. Он уточнил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.