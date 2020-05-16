Минздрав Ульяновской области выявил ряд нарушений в начислениях врачам

https://static.news.ru/photo/b4450a70-97ad-11ea-9094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о нескольких нарушениях в начислении выплат медицинским работникам за апрель 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своём Instagram-аккаунте.

На прошлой неделе я поручил Министерству здравоохранения области выборочно проверить, как в учреждениях здравоохранения обстоят дела с начислениями выплат медикам. В результате выяснилось, что во всех четырёх проверенных учреждениях есть нарушения по начислению выплат: то федеральную надбавку забудут начислить, то региональную, то неправильно посчитают отработанное время, — говорит он на видео.

По его мнению, это полное разгильдяйство.

Специалисты Министерства здравоохранения, Министерства финансов выйдут в муниципальные образования, чтобы проверить каждую строчку в каждой ведомости в каждом медицинском учреждении, а также встретиться с медицинскими работниками, чтобы обсудить справедливость начисления им выплат, — подытожил он.

Как писал NEWS.ru, кабмин выделил более 22,4 млрд руб. на выплаты борющимся с COVID-19 медикам. Также выплаты будут полагаться и водителям скорой медицинской помощи.