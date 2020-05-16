Минздрав Ульяновской области выявил ряд нарушений в начислениях врачам

Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о нескольких нарушениях в начислении выплат медицинским работникам за апрель 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своём Instagram-аккаунте.
На прошлой неделе я поручил Министерству здравоохранения области выборочно проверить, как в учреждениях здравоохранения обстоят дела с начислениями выплат медикам. В результате выяснилось, что во всех четырёх проверенных учреждениях есть нарушения по начислению выплат: то федеральную надбавку забудут начислить, то региональную, то неправильно посчитают отработанное время, — говорит он на видео.
По его мнению, это полное разгильдяйство.
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Специалисты Министерства здравоохранения, Министерства финансов выйдут в муниципальные образования, чтобы проверить каждую строчку в каждой ведомости в каждом медицинском учреждении, а также встретиться с медицинскими работниками, чтобы обсудить справедливость начисления им выплат, — подытожил он.
Как писал NEWS.ru, кабмин выделил более 22,4 млрд руб. на выплаты борющимся с COVID-19 медикам. Также выплаты будут полагаться и водителям скорой медицинской помощи.
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