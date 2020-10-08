Минздрав рассказал о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу

Врачи оценивают состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу, как тяжёлое, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Согласно данным ведомства, в настоящее время ожидается борт медицины катастроф, который доставит ребёнка в областную детскую больнице № 1 в Екатеринбурге,
В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по данному факту расследуется уголовное дело об истязании. Проверку проводит и прокуратура Карпинска.
При проверке по месту жительства установлено, что детское питание, детская одежда для новорождённых отсутствует, отсутствует кроватка, средства гигиены для новорождённых, — отметили в надзорном ведомстве.
Согласно данным облпрокуратуры, женщина, предположительно, родила ребёнка в конце апреля, однако не обращалась в роддом и не оформляла свидетельство о рождении и полис.
Ранее NEWS.ru писал, что жительница Карпинска держала в шкафу дочь, рождённую полгода назад. Всё это время несчастный ребёнок жил в сумке. Заморённую голодом малышку нашли случайно гости во время застолья, которое устроила 37-летняя мать младенца. Подвыпившие подружки забрали младенца и сообщили в полицию. В соцсетях также
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о неисполнении матерью родительских обязанностей по воспитанию ребёнка.
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