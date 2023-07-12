Минздрав: инцидент с родами 11-летней школьницы произошел 10 лет назад

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В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию о случае рождения ребенка 11-летней жительницей региона, сообщает «МК в Новосибирске». По информации издания, ссылающегося на заявление, опубликованное в Telegram-канале ведомства, этот инцидент произошел десять лет назад.

Как уточнили в Минздраве, за последние несколько лет не было случаев рождения детей у 11-летних девочек. Подобный инцидент случился только 10 лет назад.

Ни в этом, ни в прошлом, ни в позапрошлом году в Новосибирской области 11-летние девочки не становились матерями, — сообщили в ведомстве.

Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина рассказала 11 июля, что такой случай в Новосибирской произошел более 10 лет назад. В областном Минздраве предположили, что настоящее время ребенок, родившийся тогда, окончил примерно четвертый-пятый класс.

Ранее сексолог Катерина Молния объяснила, что детские беременности в России случаются в том числе из-за недостаточного уровня сексуального просвещения в школах. Также, по ее мнению, решить проблему ранних беременностей и ЗППП можно с помощью установки автоматов по продаже презервативов.