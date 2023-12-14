Минтранс Крыма объявил о приостановке работы Керченской паромной переправы

Фото: Юрий Лашов/РИА Новости

Паром Керченской паромной переправы

Керченская паромная переправа приостановила свою работу из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. По его словам, такое решение было принято из-за тумана, осложняющего работу паромщиков. Работа переправы будет восстановлена после того, как погода в Керченском проливе улучшится.

В 08:45 работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Туман, — написал Лукашенко.

Представители Министерства транспорта Крыма напомнили, что Керченская паромная переправа работает исключительно в светлое время суток по фактической погоде. В ее распоряжении имеются шесть паромов, в том числе два железнодорожных парома «Авангард» и «Конро Трейдер». Согласно статистическим данным, всего с помощью паромов перевезли свыше 406 тысяч пассажиров с начала октября 2022 года. Также было перевезено 232 тысячи грузовых автомобилей.

В последний раз Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу 29 ноября. Это было связано со штормовым предупреждением и резким усилением ветра в акватории Азовского и Черного морей. После улучшения погодных условий паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом было восстановлено.