Еще в пяти муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС из-за непогоды Аксенов: режим ЧС введен в 15 муниципалитетах Крыма

Фото: МЧС РФ

В Крыму число муниципалитетов, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, увеличилось до 15, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов. До этого режим ЧС действовал в 10 муниципальных образованиях.

По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории 15 муниципальных образований: городских округов Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов, — написал Аксенов.

Он также отметил, что в городском округе Судак, Бахчисарайском и Первомайском районах введен режим «угроза ЧС». Аксенов добавил, что объем причиненного непогодой ущерба уточняется.

Работа Керченской переправы приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Росморречфлота. Утром и днем 29 ноября действует штормовое предупреждение.

Согласно последним данным, в результате шторма в Крыму погиб один человек. Еще семь граждан пострадали, двоим из них потребовалась госпитализация. Общее число пострадавших во время непогоды в Южном федеральном округе составило 19 человек. Из зон подтопления в общей сложности эвакуированы 995 человек, среди которых 179 детей.