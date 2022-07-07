ВКС России уничтожили пункт дислокации наемников под Николаевом

Фото: Министерство обороны РФ

ВКС России уничтожили высокоточным оружием пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а также шесть пунктов управления и три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны в районе Николаева. <...> в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посаде-Покровском Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что уничтожены три склада с вооружением и боеприпасами в районах насeленных пунктов Артемовск, Северск и Звaновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 14 районах.

Ранее в Минобороны заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом в результате ракетного обстрела. В военном ведомстве отметили, что удар был нанесен по северной окраине города. Представители министерства добавили, что российские войска также уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 15 единиц вражеской бронетехники под Харьковом.