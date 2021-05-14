Мигранты устроили массовую драку в Петербурге

В Приморском районе Петербурга подрались около 100 приезжих, часть из них были задержаны полицией. Об этом сообщает «Интерфакс».
14 мая около 20:20 мск в полицию Приморского района поступило сообщение о конфликте между гражданами на пересечении улиц Репищева и Вербной, —
цитируетагентство сообщение полиции.
Мигранты были вооружены арматурой и дубинками. Полиция задержала 45 человек. Проводится проверка инцидента.
Ранее сообщалось, что более 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили драку на юго-востоке Москвы. Есть пострадавшие.