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Мигранты устроили массовую драку в Петербурге

15:02, 15 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Приморском районе Петербурга подрались около 100 приезжих, часть из них были задержаны полицией. Об этом сообщает «Интерфакс».

14 мая около 20:20 мск в полицию Приморского района поступило сообщение о конфликте между гражданами на пересечении улиц Репищева и Вербной, — цитирует агентство сообщение полиции.

Мигранты были вооружены арматурой и дубинками. Полиция задержала 45 человек. Проводится проверка инцидента.

Ранее сообщалось, что более 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили драку на юго-востоке Москвы. Есть пострадавшие.

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