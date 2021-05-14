Мигранты устроили массовую драку в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани эвакуировали учеников и персонал 15 школ после сообщения о том, что они были заминированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу города.

В Казани эвакуировали учеников и персонал 15 школ после сообщения о том, что они были заминированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу города. Власти города уточняют, что специалисты...