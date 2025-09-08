Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 13:01

Мигрантки оккупировали детскую площадку в российском городе

На Урале ребенок пожаловался на мигрантов, выгоняющих детей с игровой площадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Группа мигранток заняла детскую площадку в Екатеринбурге и не позволяет местным детям играть на ней, сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ». По словам ребенка-очевидца, женщины «гоняют с площадки туда-сюда», отбирают мячи, не дают играть и даже мешают там сидеть.

Мы устали, нам, детям, негде играть, почему мы должны куда-то идти со своей детской площадки, — написал ребенок.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что российским регионам нужно дать больше прав в вопросе регулирования труда мигрантов. По его словам, те, кто приезжает в Россию и хочет легально трудиться, обязательно должны знать русский язык и уважать законы, культуру, традиции, и «тогда не будет проблем».

До этого депутаты фракции «Новые люди» направили запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести платный режим пребывания в стране для неработающих семей мигрантов. В документе указано, что ведение платного режима пребывания позволит сбалансировать интересы общества и государства.

мигранты
дети
Россия
детские площадки
