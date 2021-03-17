Москву накрыла пыльная буря

https://static.news.ru/photo/e398f4fa-8756-11eb-addf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую столицу днём 17 марта накрыла пыльная буря. Автоматические станции контроля воздуха зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных частиц РМ10 (очень мелкая пыль). Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

По данным Мосэкомониторинга, по состоянию на 17:00 17 марта максимальные разовые концентрации не превысили гигиенический норматив, роста концентраций других загрязняющих веществ и индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Источником пыли может быть перенос с территорий, где наблюдаются пыльные бури. Так, эти природные явления были зафиксированы в Астраханской области и Калмыкии, на юге Ростовской области, в Ставропольском крае и Дагестане.

Как сообщал NEWS.ru, природное явление, которое синоптики называют «черёмуховые холода», может прийти в Москву на майские праздники, рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такое похолодание достаточно характерно для Центральной России.