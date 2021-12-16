Мэра Ярославля Владимира Волкова госпитализировали

Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован и останется на лечении в городе. Перевозить его в Москву пока не планируется, сообщил главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов, передаёт ИА REGNUM. Врач не стал комментировать состояние градоначальника по его просьбе. По данным агентства со ссылкой на источники, у главы Ярославля диагностирован инфаркт. Сегодня утром Волков был доставлен в медицинское учреждение.

Да, мэр Ярославля Владимир Волков находится в Ярославской областной клинической больнице. Идёт обследование, — сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным местных СМИ, Волкову была проведена операция, необходимая для восстановления кровотока сосудов.

Он был г оспитализирован после ухудшения самочувствия и сейчас находится в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Временно исполняющей обязанности мэра Ярославля назначена заммэра по социальной политике Елена Новик.

Накануне Волков принял участие в заседании муниципалитета, где был одобрен проект бюджета на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов.

Весной этого года ярославскому градоначальнику пришлось опровергать слухи о якобы готовящейся его отставке. В январе его заместитель Ринат Бадаев был арестован по подозрению в получении крупной взятки. Сообщалось, что летом 2019 года чиновник предложил местной юрфирме свою помощь в заключении договора с муниципальным предприятием ЖКХ. Цена контракта составляла 12 млн рублей. За оказание содействия Бадаев якобы попросил выплатить ему десятую часть этой суммы.