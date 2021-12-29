Мэр Симферополя Демидов ушёл в отставку

Назначенный в апреле на пост мэра Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию, написал в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, это честный поступок, Демидов поступил как самокритичный чиновник, который признал, что не достиг необходимых результатов в работе.

Провёл встречу с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым. По итогам встречи он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок, — сообщил Аксёнов.

Валентин Демидов занял пост главы администрации Симферополя в апреле 2021 года после увольнения в феврале Елены Проценко. Он стал пятым по счёту руководителем города с 2014 года.

Ранее сообщалось об увольнении по собственному желанию глав администраций Феодосии Сергея Бовтуненко и Судака Игоря Степикова.

Как стало известно, вопросы к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов Крыма возникли у силовиков при расследовании дела бывшего местного вице-премьера Евгения Кабанова, который обвиняется в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году. Следователи считают, что на этом объекте экс-чиновник похитил из бюджета более 57 млн рублей. В конце сентября сообщалось, что отставки могут затронуть Евпаторию, Судак, Феодосию, Саки и Армянск.