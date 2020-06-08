Медики Воронежской области выявили вспышку COVID-19 в доме для престарелых

https://static.news.ru/photo/83c89cbe-a9c2-11ea-86d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила о выявлении вспышки коронавируса в доме для престарелых. По данным ведомства, врачам удалось обнаружить заболевание у 107 пациентов и 12 сотрудников учреждения.

Сегодня, 8 июня, в регионе добавилось 228 заболевших. Этот прирост объясняется заболеваемостью в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Covid-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников, — цитирует сообщение RNS.

На данный момент 20 человек были помещены в госпиталь. Их жизням ничего не угрожает. Остальные переносят болезнь в бессимптомной форме.

Совместно с Роспотребнадзором приняты все противоэпидемические меры: тотальная дезинфекция, деление учреждения на «чистую» и «грязную» зоны, — добавили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермской психбольнице выявили вспышку коронавируса. Четыре отделения учреждения были закрыты.