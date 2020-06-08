В Пермской психбольнице выявили вспышку коронавируса

https://static.news.ru/photo/4c2b0c82-a9a5-11ea-bef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре отделения краевой психиатрической больницы Перми закрыли на приём и перевод пациентов. Коронавирус был выявлен у шести пациентов и одного медработника.

Пациенты между собой не контактировали. Сейчас они переведены в специализированные лечебные учреждения Перми, — говорится в сообщении правительства края.

У медработника коронавирус обнаружили при проведении еженедельного обследования, болезнь у него протекает бессимптомно, в настоящее время он находится дома на изоляции. 22-х контактировавших с ним сотрудников поместили в обсерватор на территории больницы.

С начала пандемии в Пермском крае выявили 2202 случая заболевания COVID-19.

Как писал NEWS.ru, среди сотрудников и пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявили 70 случаев заболевания COVID-19. В учреждении был объявлен карантин, один из этажей клиники перепрофилировали в инфекционное отделение, другой — в обсервацию для тех, кто попал в круг контактов заболевших. В помещениях медучреждения уже проведена дезинфекция, для лечения заболевших прибыли инфекционисты Архангельской ОКБ. По предварительным данным, источником инфицирования могла стать медсестра, незадолго до этого вернувшаяся из Москвы.