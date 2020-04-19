COVID-19 подтвердили у 70 пациентов и сотрудников психбольницы Архангельска

https://static.news.ru/photo/e4d472da-8262-11ea-aa57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За последние сутки число заражённых коронавирусом в Архангельской области увеличилось почти в три раза из-за вспышки инфекции в психиатрической больнице. Всего в регионе количество заболевших достигло 114 человек.

Среди сотрудников и пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлено 70 случаев заболевания COVID-19, — сообщили в региональном штабе со ссылкой на руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова.

В помещениях медучреждения уже проведена дезинфекция, в изолированный стационар переведены заболевшие пациенты, для их лечения прибыли инфекционисты Архангельской ОКБ.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил об усилении мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которые будут введены в регионе с 20 апреля.

Как писал NEWS.ru, ранее в психиатрической больнице Архангельска предварительное тестирование выявило коронавирусную инфекцию у 50 пациентов и сотрудников. В учреждении был объявлен карантин, один из этажей клиники перепрофилировали в инфекционное отделение, другой — в обсервацию для тех, кто попал в круг контактов заболевших. По предварительным данным, источником инфицирования могла стать медсестра, незадолго до этого вернувшаяся из Москвы.