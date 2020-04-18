Пациенты и персонал психбольницы в Архангельске заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c2cc5ca0-818d-11ea-a9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В психиатрической больнице в Архангельске более чем у 50 пациентов и сотрудников предварительное тестирование выявило коронавирусную инфекцию. В учреждении объявлен карантин.

Как сообщает оперативный штаб области, один из этажей клиники перепрофилируют в инфекционное отделение, другой — в обсервацию для тех, кто попал в круг контактов заболевших.

Собеседник «Медузы» в Архангельской областной клинической больнице, куда поступил один из заболевших, рассказал, что заражённых — 68 человек. По его словам, источником инфицирования, предположительно, стала медсестра, незадолго до этого вернувшаяся из Москвы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 156 тысяч скончались. По данным на 18 апреля, в Архангельской области подтверждено 39 диагнозов COVID-19.

В России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек. Больше всего инфицированных в Москве. За последние сутки здесь выявили 2649 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших.

Ранее очаг коронавируса был зафиксирован в психиатрической больнице Кишинёва. В настоящее время диагноз подтверждён у 21 пациента и 11 врачей, писал NEWS.ru.