Пациенты и персонал психбольницы в Архангельске заразились коронавирусом

В психиатрической больнице в Архангельске более чем у 50 пациентов и сотрудников предварительное тестирование выявило коронавирусную инфекцию. В учреждении объявлен карантин.
Как сообщает оперативный штаб области, один из этажей клиники перепрофилируют в инфекционное отделение, другой — в обсервацию для тех, кто попал в круг контактов заболевших.
Собеседник «Медузы» в Архангельской областной клинической больнице, куда поступил один из заболевших, рассказал, что заражённых — 68 человек. По его словам, источником инфицирования, предположительно, стала медсестра, незадолго до этого вернувшаяся из Москвы.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 156 тысяч скончались. По данным на 18 апреля, в Архангельской области подтверждено 39 диагнозов COVID-19.
В России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период
Ранее очаг коронавируса был зафиксирован в психиатрической больнице Кишинёва. В настоящее время диагноз подтверждён у 21 пациента и 11 врачей, писал NEWS.ru.
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