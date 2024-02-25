Медики на борту самолета Москва — Якутск откачали пятерых пассажиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пятерым пассажирам стало плохо на борту самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Москвы в Якутск 24 февраля, пишет «КП — Якутия». По счастливой случайности тем же рейсом летели врачи Мария Павлова и Луиза Атласова, которые оказали помощь попутчикам.

В течение почти всего рейса пассажиры друг за другом жаловались на самочувствие. Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому. Один мужчина даже подумал, что мы штатные медики на самолете, — рассказала Атласова.

По словам очевидцев, в салоне было очень душно и сильно пахло перегаром. Предположительно, это могло спровоцировать недомогание у пяти человек. Медик отметила, что самочувствие ухудшилось у трех мужчин и двух женщине, причем у всех были разные показания.

Атласова уточнила, что у одного мужчины был гипертонический криз и поднялось давление. У другой пассажирки, которая злоупотребила спреем для носа, возникла сердечная недостаточность. А еще плохо себя почувствовал иностранец, с которым пришлось говорить через переводчика.

Даже стюардесса сказала, что за 20 лет полета впервые видит такое количество заболевших за рейс, — отметила медик.

Врач призналась, что они с коллегой смогли отдохнуть только к концу рейса, когда лететь оставалось около часа из более чем шести, которые занял весь перелет из Москвы. После посадки в Якутске нескольких пассажиров увезли на скорой в больницу.

Ранее пассажир скончался на борту самолета авиакомпании «Северсталь», выполнявшего рейс Калининград — Петрозаводск. Воздушное судно экстренно посадили в Санкт-Петербурге, но спасти мужчину не удалось. СМИ писали, что погибшему было 58 лет, причины смерти неизвестны.