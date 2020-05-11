Медаль за борьбу с COVID-19 появится в Бурятии

https://static.news.ru/photo/7b16abc0-93fa-11ea-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медаль за вклад в борьбу с распространением коронавируса будет учреждена в Бурятии по поручению главы республики Алексея Цыденова.

Награда будет приравнена к государственным и ею станут отмечать медработников, работающих в очагах инфекции и стационарах, где проходят лечение заражённые коронавирусом люди. Дизайн и название медали выберут жители республики народным голосованием в Интернете.

Необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность, — подчеркнул Цыденов.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Бурятии продлили ограничительные меры по коронавирусу до конца мая. В регионе зарегистрировано 570 случаев заражения, из которых 171 человек вылечился, пять умерли.