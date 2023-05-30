МЧС показало кадры с места обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

МЧС России опубликовало кадры с места обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону. В результате ЧП погиб один человек, пострадали семеро детей.

На кадрах показано место обрушения трибуны. Прибыли машины скорой помощи и МЧС.

Сообщение об обрушении трибуны на Гребном канале на улице Пойменной, 2а, поступило в 16:25. По этому адресу находится спортивная школа олимпийского резерва № 5. В результате инцидента пострадали семеро детей и одна женщина, которая впоследствии скончалась. В региональном главке МЧС заявили, что детей направили в лечебное учреждение для обследования. На месте работают спасатели, обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным издания 161.ru, в 17:25 число пострадавших увеличилось до восьми, помимо семерых детей, в результате обрушения трибуны травму получил один мужчина. Согласно информации издания, на стадионе проходили соревнования по футболу среду детей 2010 года рождения. Играли команды из Ростова-на-Дону и Батайска, на трибунах находились около 30 человек.

Ранее сообщалось, группа с детьми на Гребном канале пряталась под навесом от дождя. Из-за сильного ветра трибуны не выдержали и перевернулись. Женщина, сопровождавшая юных спортсменов, получила серьезные травмы, она умерла в машине скорой помощи.