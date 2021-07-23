Четыре тысячи человек эвакуировали из-за наводнения на Дальнем Востоке

Эвакуацию почти четырёх тысяч человек провели из подтопленных наводнением населённых пунктов Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

В зоне подтопления на территории 99 населённых пунктов оказались 2355 жилых домов, более 5 тыс. приусадебных участков, 54 социально значимых объекта, 76 низководных мостов и 408 участков автодорог. В превентивных целях была проведена эвакуация почти 4 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 800 эвакуированных были размещены в 23 пунктах временного размещения (ПВР). В пострадавших регионах усилили группировку МЧС спасателями в количестве 253 человек.

При этом 24 июля в Приморье с рабочим визитом прибыл замглавы МЧС РФ Виктор Яцуцeнко. На селекторном совещании он обсудил складывающуюся ситуацию с начальниками дальневосточных главков ведомства. Кроме наводнения на совещании обсудили обстановку с лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что по причине наводнения власти города Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань эвакуировали около 100 тысяч жителей.