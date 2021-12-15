Матвиенко потребовала выявить проблемы с телевидением в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам выяснить, в каких регионах есть проблемы с доступом к цифровому телевидению, и представить предложения по их решению до 24 января. По её словам, деньги на цифровизацию не доходят до отдалённых населённых пунктов, что является прямым нарушением прав людей. Её слова цитирует «Российская газета».

Сенатор от Приморского края Светлана Горячева рассказала , что в селе Уборка Чугуевского района, где проживает 800 семей, цифровое телевидение и спутниковая связь недоступны, в этом же районе отсутствует телевизионная связь в восьми из 32 населённых пунктов. По её мнению, Счетная палата должна проверить рациональность расходования средств, выделенных на цифровизацию в регионе.

Это как раз тот самый случай, когда появились условия на пустом месте для массового недовольства людей, — добавила парламентарий.

Матвиенко поддержала её позицию и дала поручение сенаторам во главе с первым вице-спикером Андреем Турчаком проанализировать ситуацию с телевизионной связью в каждом регионе. Меры по устранению цифрового неравенства необходимо предложить до 24 января 2022 года, когда пройдёт первое пленарное заседание весенней сессии 2022 года.

У нас единая страна, единые законы и правила. И все люди равны вне зависимости от того, где они проживают, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее музыкальный продюсер и гендиректор телеканала «Авто плюс» Иосиф Пригожин рассказал, почему, несмотря на развитие современных способов донесения информации, люди продолжают смотреть телевизор. По его мнению, всё дело в привычке, доступности телевидения, профессионально сделанном контенте и ответственности перед зрителем. Кроме того, в России есть отдалённые места, куда ещё не доходят современные технологии, тогда как телевидение позволяет людям находиться в общем информационном поле и задаёт определённую форму подачи информации.