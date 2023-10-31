Мать пострадавшего от ракетницы подростка рассказала о его состоянии Мать подростка из Петербурга: сын получил ожог глаз от выстрела из ракетницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток, пострадавший в результате выстрела из ракетницы в Санкт-Петербурге, получил ожог глаз и рану переносицы, рассказала «360» мать ребенка. По ее словам, врачи сделали все максимально быстро для спасения ребенка после выстрела, который тот сделал во время посиделок с друзьями в кафе.

По крайней мере, он видит. У него рана на переносице и ожог глаз. Вчера было сложно. <...> Сделали все максимально быстро, чтобы убрать порох и промыть глаза, — отметила женщина.

Она добавила, что в первые часы после происшествия ее сын находился в шоке. Врачи ввели ему обезболивающее и обработали глаза. По словам бабушки пострадавшего, внук почувствовал себя лучше на следующий день после госпитализации, и только тогда смог впервые открыть глаза.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 30 октября в заведении фастфуда на Камышовой улице. Трое подростков рассматривали сигнальную ракетницу, приобретенную на популярном маркетплейсе, и в ходе обсуждения один из них выстрелил себе в лицо. В ходе дознания в полиции дети сначала рассказали, что на заведение напали бандиты в балаклавах, но во время беседы с полицейскими после просмотра записей камеры видеонаблюдения им пришлось объясниться.