Массовый выброс селёдки объяснили власти Камчатки

Тихоокеанская сельдь массово выбросилась на берега Сахалина, рассказали накануне жители острова. Власти Камчатки прокомментировали эту новость.
Как пишет РИА Новости, в правительстве Камчатского края отметили, что косяки этой рыбы не подходили к берегам региона. Не наблюдали никогда такого явления и жители Камчатки.
Чтобы у нас такое было, не слышал. Но знаю, что на Сахалине это обычное дело — жители острова по отливу ходят, собирают её. И в Магадане, — рассказал изданию местный рыбак Алексей Нагаи.
Выяснилось, что выброс селёдки, который наблюдался на Сахалине, — это не только обычное явление, но и говорит о том, что рыба идёт на нерест, то есть «это признак, как ни странно, восстановления подорванной популяции». Об этом рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.