Массовый выброс селёдки объяснили власти Камчатки

https://static.news.ru/photo/6cfd95fa-95d7-11eb-8c1d-96000091f725_660.jpg Фото: lisitsyn_sakhalin/instagram.com

Тихоокеанская сельдь массово выбросилась на берега Сахалина, рассказали накануне жители острова. Власти Камчатки прокомментировали эту новость.

Как пишет РИА Новости, в правительстве Камчатского края отметили, что косяки этой рыбы не подходили к берегам региона. Не наблюдали никогда такого явления и жители Камчатки.

Чтобы у нас такое было, не слышал. Но знаю, что на Сахалине это обычное дело — жители острова по отливу ходят, собирают её. И в Магадане, — рассказал изданию местный рыбак Алексей Нагаи.

Выяснилось, что выброс селёдки, который наблюдался на Сахалине, — это не только обычное явление, но и говорит о том, что рыба идёт на нерест, то есть «это признак, как ни странно, восстановления подорванной популяции». Об этом рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

NEWS.ru ранее писал, что первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди​​​ начали подходить на нерест к юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе.